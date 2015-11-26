17 ноя 2021



MYSTIC CIRCLE возвращаются



MYSTIC CIRCLE возвращаются к активной деятельности и уже в пятницу на новом лейбле Atomic Fire выпустят новый релиз.



Beelzebub: «Если бы кто-нибудь сказал мне в прошлом году, что мы выпустим новый альбом Mystic Circle в 2022 году, я бы громко рассмеялся. Мы с А. Blackwar не теряли контакта после его ухода, но и никогда всерьез не рассматривали возможность снова заняться музыкой. Однажды, по какой-то странной причине, мы заговорили о творчестве и быстро поняли, что у нас обоих есть множество идей. Мы немедленно приступили к работе. Старый дух был снова здесь, как будто он никогда и не уходил».



Blackwar: «Я чувствую, что в действительности дух никуда и не уходил. Все не должно было закончиться так, как закончилось в 1999 году. Каким-то образом он скрывался где-то в глубинах все эти годы».







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