Обложка и трек-лист нового альбома MYSTIC CIRCLE



MYSTIC CIRCLE опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Erzdämon", выход которого намечен на 17 марта на Fireflash Records.



Трек-лист:



"Erzdämon (Part 1)"

"From Hell"

"Unholy Trinity"

"The Scarecrow"

"Asmodeus And The Temple Of God"

"Welcome To The Midnight Mass"

"The Mothman"

"Skinwalker"

"The Princess Of The Deadly Sins (Erzdämon Part 2)"







