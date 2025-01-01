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Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии...
112
Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы...
62
KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ...
58
Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь...
56
EXODUS меняют нового на старого
50
Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас...
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Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии...
112
Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы...
62
KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ...
58
Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь...
56
EXODUS меняют нового на старого
50
все новости группы
Mystic Circle
Германия
Black Metal
http://www.mystic-circle.de
Myspace:
https://www.instagram.com/mystic_circle_official/
Facebook:
https://www.facebook.com/MysticCircleOfficial/
16 янв 2025
:
Новое видео MYSTIC CIRCLE
7 янв 2025
:
MYSTIC CIRCLE готовят альбом и кавер-версию IRON MAIDEN
19 мар 2023
:
Новое видео MYSTIC CIRCLE
1 фев 2023
:
Обложка и трек-лист нового альбома MYSTIC CIRCLE
18 окт 2022
:
MYSTIC CIRCLE завершили запись альбома
7 окт 2022
:
Кавер-версия POSSESSED от MYSTIC CIRCLE
4 фев 2022
:
Новое видео MYSTIC CIRCLE
7 янв 2022
:
Новое видео MYSTIC CIRCLE
22 ноя 2021
:
Новое видео MYSTIC CIRCLE
17 ноя 2021
:
MYSTIC CIRCLE возвращаются
6 авг 2007
:
MYSTIC CIRCLE остались без фронтмена
9 апр 2007
:
MYSTIC CIRCLE подписывают контракт с ARMAGEDDON MUSIC
7 июн 2006
:
MYSTIC CIRCLE назвали имя нового ударника
8 фев 2006
:
MYSTIC CIRCLE: новый трэк в сети
16 авг 2005
:
MYSTIC CIRCLE объявили имя нового ударника
3 авг 2005
:
MYSTIC CIRCLE расстались с барабанщиком
16 янв 2025
Новое видео MYSTIC CIRCLE
The Mothman, новое видео MYSTIC CIRCLE, доступно для просмотра ниже.
http://www.mystic-circle.de
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Конкурсы
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Рецензии
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Сообщений нет