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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 15
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
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*

Mystic Circle

*



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9 апр 2007 : 		 MYSTIC CIRCLE подписывают контракт с ARMAGEDDON MUSIC

7 июн 2006 : 		 MYSTIC CIRCLE назвали имя нового ударника

8 фев 2006 : 		 MYSTIC CIRCLE: новый трэк в сети

16 авг 2005 : 		 MYSTIC CIRCLE объявили имя нового ударника

3 авг 2005 : 		 MYSTIC CIRCLE расстались с барабанщиком
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|||| 18 окт 2022

MYSTIC CIRCLE завершили запись альбома



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MYSTIC CIRCLE завершили запись нового альбома, получившего название Erzdämon, выход которого намечен на Fireflash Records.

«Новый альбом является логическим продолжением и дальнейшим развитием предыдущего альбома, более детальным и ведущим в мир ужаса. Сатанинские, демонические темы соединились с мистическими легендами древних историй, которые заставят вашу кровь охладеть. В музыкальном плане это выражается в новых, более мрачных звуках и сэмплах, а также в классических хэви-металлических партиях», — комментирует группа и описывает свое новое путешествие как смесь Drachenblut, Infernal Satanic Verses и Mystic Circle. «Мы дали альбому немецкое название, потому что хотим замкнуть круг и вернуться к нашим более ранним денькам. "Erzdämon" звучит мощно и возвышенно и на все 100% отображает этот альбом».

MYSTIC CIRCLE Complete Recordings For New Album, ErzdГ¤mon; Band Signs With Fireflash Records




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