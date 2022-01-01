18 окт 2022



MYSTIC CIRCLE завершили запись альбома



MYSTIC CIRCLE завершили запись нового альбома, получившего название Erzdämon, выход которого намечен на Fireflash Records.



«Новый альбом является логическим продолжением и дальнейшим развитием предыдущего альбома, более детальным и ведущим в мир ужаса. Сатанинские, демонические темы соединились с мистическими легендами древних историй, которые заставят вашу кровь охладеть. В музыкальном плане это выражается в новых, более мрачных звуках и сэмплах, а также в классических хэви-металлических партиях», — комментирует группа и описывает свое новое путешествие как смесь Drachenblut, Infernal Satanic Verses и Mystic Circle. «Мы дали альбому немецкое название, потому что хотим замкнуть круг и вернуться к нашим более ранним денькам. "Erzdämon" звучит мощно и возвышенно и на все 100% отображает этот альбом».







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