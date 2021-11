сегодня



Видео с текстом от JAMEY JASTA



JAMEY JASTA опубликовали официальное видео с текстом на песнюThey Want Your Soul, в записи которой принимал участие вокалист CANNIBAL CORPSE George "Corpsegrinder" Fisher. Этот трек взят из альбома "The Lost Chapters - Volume 2", релиз которого состоялось в декабре:



01. They Want Your Soul (Featuring George "Corpsegrinder" Fisher)



02. Return From War (Featuring Max Cavalera)



03. Strength To Draw The Line (Featuring Jesse Leach)



04. Cleansed By The Waves (Featuring Zoli Teglas)



05. When The Contagion Is You (Featuring Matthew K. Heafy)



06. Spilled Blood Never Dries (Featuring Kirk Windstein)



07. Heaven Gets What It Wants (Featuring Howard Jones)



08. Silence Is The Enemy (Featuring BillyBio)



09. Just Breathing (Featuring Frank Palmeri)



10. Our Guardian Angel (Featuring Phil Rind)



11. 13 Appears (Featuring Tommy Victor)



12. Holy Wars... The Punishment Due (Featuring Joey. Concepcion)







