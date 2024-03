сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома JAMEY JASTA



JAMEY JASTA выпустит новую работу, получившую название ...And Jasta For All, 17 мая. В записи материала принимали участие Steve "Zetro" Souza из Exodus, Scott Ian из Anthrax, Chuck Billy из Testament, Phil Demmel из Vio-lence и многие другие:



"They See Us Prey"

"Armor Your Mind"

"Create The Now"

"R.M.P.C."

"Suicidality"

"Assimilation Agenda"

"Ring Of Truth"

"Terminal Lucidity"

"No Dream Is Free"

"The Phoenix Way"







+0 -0



просмотров: 217