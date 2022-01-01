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JAMEY JASTA купил права на MILWAUKEE METALFEST



JAMEY JASTA купил права на MILWAUKEE METALFEST и обещает перезагрузку фестиваля в 2023 году.



Он сообщил:



«Я очень благодарен и рад, что [основатель] Джек Кошик передал мне факел Milwaukee Metalfest. Он дальновидный человек, и мы будем продолжать дело Milwaukee Metalfest ещё долгие годы.



У многих из нас остались прекрасные воспоминания о Milwaukee Metalfest, и настало время для его возвращения».



Он также отметил, что есть ещё и более личная причина, по которой он хочет вернуть бренд в будущем:



«В недавнем подкасте, который я вёл с покойным [вокалистом THE BLACK DAHLIA MURDER] Тревором Стрнадом, я фантазировал о возвращении фестиваля и даже хотел, чтобы Тревор курировал его вместе со мной. После его смерти я чувствую необходимость довести начатое до конца и возобновить проведение фестиваля в 2023 году».







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