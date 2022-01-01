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Jamey Jasta

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2 июл 2022 : 		 JAMEY JASTA купил права на MILWAUKEE METALFEST

19 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от JAMEY JASTA

1 май 2020 : 		 Видео с текстом от JAMEY JASTA

15 апр 2020 : 		 JAMEY JASTA критикует Трампа

25 янв 2020 : 		 Новое видео JASTA

24 ноя 2019 : 		 Новая песня JASTA

13 ноя 2019 : 		 Новые песни JASTA

13 авг 2018 : 		 JAMEY JASTA и DINO CAZARES исполняют FEAR FACTORY

4 май 2018 : 		 Новая песня JAMEY JASTA

21 авг 2017 : 		 Новое видео JASTA

9 фев 2017 : 		 Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE на новом треке JASTA

6 фев 2017 : 		 Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE на новом треке JASTA

10 авг 2015 : 		 Вокалист LAMB OF GOD присоединился на сцене к JASTA

7 мар 2015 : 		 Новая песня JAMEY JASTA

19 дек 2013 : 		 JAMEY JASTA о лучших альбомах 2013

11 сен 2011 : 		 Вокалисты LAMB OF GOD, ALL THAT REMAINS присоеденились на сцене к JAMEY JASTA

2 авг 2011 : 		 Альбом JAMEY JASTA доступен для прослушивания

15 июн 2011 : 		 JAMEY JASTA: Обложка и трек-лист

24 май 2011 : 		 Новая песня JAMEY JASTA

10 май 2011 : 		 Новая песня JAMEY JASTA
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JAMEY JASTA купил права на MILWAUKEE METALFEST



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JAMEY JASTA купил права на MILWAUKEE METALFEST и обещает перезагрузку фестиваля в 2023 году.

Он сообщил:

«Я очень благодарен и рад, что [основатель] Джек Кошик передал мне факел Milwaukee Metalfest. Он дальновидный человек, и мы будем продолжать дело Milwaukee Metalfest ещё долгие годы.

У многих из нас остались прекрасные воспоминания о Milwaukee Metalfest, и настало время для его возвращения».

Он также отметил, что есть ещё и более личная причина, по которой он хочет вернуть бренд в будущем:

«В недавнем подкасте, который я вёл с покойным [вокалистом THE BLACK DAHLIA MURDER] Тревором Стрнадом, я фантазировал о возвращении фестиваля и даже хотел, чтобы Тревор курировал его вместе со мной. После его смерти я чувствую необходимость довести начатое до конца и возобновить проведение фестиваля в 2023 году».




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