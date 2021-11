сегодня



Переиздание MIDNIGHT выйдет зимой



Metal Blade десятого декабря выпустят переиздание альбома MIDNIGHT 2011 года "Satanic Royalty". А 26 ноября лейбл представил переиздания No Mercy For Mayhem (2014) и Sweet Death And Ecstasy (2017).



No Mercy for Mayhem:



- Jewel case CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- Red / black marbled vinyl (EU exclusive - limited to 500 copies)

- Gold w/ black splatter vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- Clear w/ red and black splatter vinyl (Band exclusive - limited to 200 copies)

- Transparent royal blue / black color in color vinyl (US exclusive)

- Transparent blood red w/ black splatter vinyl (US exclusive)

- Vinyl bundle with t-shirt



Sweet Death and Ecstasy:



- Jewel case CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- Transparent violet vinyl (EU exclusive - limited to 500 copies)

- Clear w/ red and black splatter vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- Transparent halloween orange w/ black and purple splatter vinyl (Band exclusive - limited to 200 copies)

- Hot pink / doublemint melt vinyl (US exclusive)

- Oxblood / cyan melt vinyl (US exclusive)

- Vinyl bundle with t-shirt



Satanic Royalty (10th Anniversary reissue):



- 2CD+DVD Digipak

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- White/black "burst" vinyl (EU exclusive - limited to 500 copies)

- Gold w/ black splatter vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- Transparent red w/ black and white splatter vinyl (Band exclusive - limited to 200 copies)

- Vinyl bundle with t-shirt







