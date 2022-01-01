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Клип EUROPE набрал миллиард
25
Гитарист METALLICA дал петуха
22
Старый член вернулся в MEGADETH
19
ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE
17
ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS
14
JUDAS PRIEST открыли европейский тур
13
Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью
10
Видео с выступления IRON MAIDEN
9
Новое видео STRATOVARIUS
8
EVANESCENCE дебютировали в новом составе
6
Фраза, имя группы
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Дата :
с
по
Клип EUROPE набрал миллиард
25
Гитарист METALLICA дал петуха
22
Старый член вернулся в MEGADETH
19
ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE
17
ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS
14
все новости группы
Midnight
США
Speed Metal
http://totalmidnight.webs.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/athenarsmidnight
Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Midnight/87909491643
7 июн 2022
:
Профессиональное видео полного выступления MIDNIGHT
4 мар 2022
:
Новое видео MIDNIGHT
9 фев 2022
:
Новая песня MIDNIGHT
25 янв 2022
:
Новая песня MIDNIGHT
28 ноя 2021
:
Переиздание MIDNIGHT выйдет зимой
31 янв 2021
:
Новый сингл гитариста MIDNIGHT выйдет зимой
27 янв 2020
:
Новое видео MIDNIGHT
10 янв 2020
:
Новый сингл MIDNIGHT
18 дек 2019
:
Новое видео MIDNIGHT
8 ноя 2019
:
Новая песня MIDNIGHT
29 сен 2019
:
Новая песня MIDNIGHT
5 июн 2014
:
Новая песня MIDNIGHT
сегодня
Профессиональное видео полного выступления MIDNIGHT
Профессиональное видео полного выступления MIDNIGHT, которое состоялось в рамках фестиваля Rock Hard, доступно для просмотра ниже.
http://totalmidnight.webs.com/
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Сообщений нет