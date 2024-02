сегодня



Новое видео MIDNIGHT



"F.O.A.L.", новое видео группы MIDNIGHT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Hellish Expectations, выходящего восьмого марта на Metal Blade Records:



"Expect Total Hell"

"Gash Scrape"

"Masked And Deadly"

"Slave To The Blade"

"Dungeon Lust"

"Nuclear Savior"

"Deliver Us To Devil"

"Mercyless Slaughtor"

"Doom Death Desire"

"F.O.A.L."







