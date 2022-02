сегодня



Новая песня MIDNIGHT



"Nocturnal Molestation", новая песня группы MIDNIGHT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Let There Be Witchery", выход которого запланирован на четвёртое марта на Metal Blade Records в следующих вариантах:



- jewelcase-CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- green marbled vinyl (EU exclusive - limited to 666 copies)

- indigo marbled vinyl (EU exclusive - limited to 500 copies)

- wine red marbled vinyl (EU exclusive - limited to 400 copies)

- violet marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- clear lavender vinyl (Metal Blade Shop exclusive - limited to 200 copies)

- clear lilac vinyl (High Roller Records exclusive - limited to 200 copies)

- light grey marbled vinyl (Decibel exclusive - limited to 300 copies)

- coke bottle clear vinyl (US exclusive)

- purple / black blend vinyl (US exclusive)

- clear / black haze vinyl (Band exclusive - limited to 200 copies - USA | International)



Трек-лист:



"Telepathic Nightmare"

"Frothing Foulness"

"In Sinful Secrecy"

"Nocturnal Molestation"

"More Torment"

"Let There Be Sodomy"

"Devil Virgin"

"Snake Obsession"

"Villainy Wretched Villainy"

"Szex Witchery" http://totalmidnight.webs.com/







