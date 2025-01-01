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Íîâîñòè
Íîâîñòè.Ðóñ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
Èíòåðâüþ
Ñòèëè
Ãðàôèêà
Ôîðóì
Ññûëêè
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Ñ Íîâûì Ãîäîì!
76
Áàðàáàíùèê CANNIBAL CORPSE íå áðàë â ðîò ìÿñî 22 ãîäà
36
Ëèäåð PESTILENCE çà èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò
31
Ëþáèìûé ðèôô ëèäåðà ANNIHILATOR
24
KERRY KING âûáðàë ïÿòåðêó ëó÷øèõ ãèòàðèñòîâ
16
JOE LYNN TURNER ïðèñîåäèíèëñÿ íà ñöåíå ê ãðóïïå ÊÍßZZ
16
NEVERMORE èùóò âîêàëèñòà
16
Ïî÷åìó AC/DC òàê íàçâàíû?
11
NEVERMORE âåðíåòñÿ?
11
MICHAEL SCHENKER: «Ìîÿ ñòðàñòü — ýòî ìóçûêà è ñàìîâûðàæåíèå»
7
Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
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31
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Girish & The Chronicles
Èíäèÿ
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6 ÿíâ 2025
:
GIRISH & THE CHRONICLES èñïîëíèëè THE END MACHINE
6 íîÿ 2024
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17 íîÿ 2022
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4 äåê 2021
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2 ñåí 2021
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11 ìàð 2021
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GIRISH & THE CHRONICLES â ðàìêàõ âûñòóïëåíèÿ 22 äåêàáðÿ èñïîëíèëè êîìïîçèöèþ THE END MACHINE "Killer Of The Night"
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çàðåãèñòðèðîâàííûå
ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç
ñîöèàëüíûå ñåòè
(èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
Ñîîáùåíèé íåò
ïðîñìîòðîâ: 24
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî
ñîîáùèòå íàì îá ýòîì
Íîâîñòè
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