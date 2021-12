сегодня



"Sea Of Sorrow", новое видео SCHIZOPHRENIA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Recollections Of The Insane", продюсером которого выступил Francesco Paoli из Fleshgod Apocalypse, а за сведение и мастеринг отвечал Yarne Heylen, https://linktr.ee/schizophrenia.official







