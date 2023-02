сегодня



Кавер-версия GBH от SCHIZOPHRENIA



SCHIZOPHRENIA представили видео на собственное прочтение композиции GBH "Race Against Time". Этот трек будет включен в новый ЕР "Chants Of The Abyss", выходящий десятого февраля.



Трек-лист:



Necrophiliac (Slayer cover)

Maze Of Torment (Morbid Angel cover)

Metal Meltdown (Judas Priest cover)

Bullet (Misfits cover)

Strike Of The Beast (Exodus cover)

Race Against Time (GBH cover) https://schizophreniaband.bandcamp.com/







