20 янв 2022



Новая песня SCHIZOPHRENIA



“Inside The Walls of Madness”, новая песня SCHIZOPHRENIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Recollections Of The Insane”, выход которого намечен на семнадцатое февраля.



Трек-лист:



Divine Immolation

Cranial Disintegration

Sea of Sorrow

Monolith

Onwards to Fire

Souls of Retribution

Inside the Walls of Madness

Fall of the Damned

Stratified Realities







