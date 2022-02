19 фев 2022



Новое видео SCHIZOPHRENIA



“Divine Immolation”, новое видео SCHIZOPHRENIA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Recollections Of The Insane”, выход которого состоялся семнадцатого февраля.



Трек-лист:



Divine Immolation

Cranial Disintegration

Sea of Sorrow

Monolith

Onwards to Fire

Souls of Retribution

Inside the Walls of Madness

Fall of the Damned

Stratified Realities https://linktr.ee/schizophrenia.official







