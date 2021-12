сегодня



Новая песня THE BIRTHDAY MASSACRE



Dreams Of You, новая песня THE BIRTHDAY MASSACRE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Fascination", выход которого намечен на 18 февраля 2022.



Трек-лист:



1. Fascination

2. Dreams of You

3. Cold Lights

4. Stars and Satellites

5. One More Time

6. Like Fear, Like Love

7. Once Again

8. Precious Hearts

9. The End of All Stories

Fascination by The Birthday Massacre





