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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 188
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*OZZY OSBOURNE пошёл в качалку 23
[= ||| все новости группы



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The Birthday Massacre

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6 мар 2025 : 		 Новая песня THE BIRTHDAY MASSACRE

20 дек 2021 : 		 Новая песня THE BIRTHDAY MASSACRE

27 сен 2017 : 		 Новое видео THE BIRTHDAY MASSACRE

23 мар 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома THE BIRTHDAY MASSACRE

18 ноя 2014 : 		 Новое видео THE BIRTHDAY MASSACRE

27 окт 2014 : 		 Семплы новых песен THE BIRTHDAY MASSACRE

8 авг 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE BIRTHDAY MASSACRE

6 окт 2012 : 		 Новый альбом THE BIRTHDAY MASSACRE доступен для прослушивания

4 сен 2012 : 		 Новая песня THE BIRTHDAY MASSACRE

28 июн 2011 : 		 Новый ЕР THE BIRTHDAY MASSACRE выйдет в августе

5 окт 2010 : 		 Новое видео THE BIRTHDAY MASSACRE

5 сен 2010 : 		 Новые семплы THE BIRTHDAY MASSACRE

2 июл 2010 : 		 Новый альбом THE BIRTHDAY MASSACRE выйдет в сентябре

10 мар 2009 : 		 THE BIRTHDAY MASSACRE выпустят концертный CD и DVD
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|||| сегодня

Новая песня THE BIRTHDAY MASSACRE



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"Sleep Tonight", новая песня THE BIRTHDAY MASSACRE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Pathways”, релиз которого намечен на 11 апреля.




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