Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 58
*KATATONIA рассталась с гитаристом 39
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 29
*ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA 19
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
*Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома» 18
*GATES OF ISHTAR нашли лейбл 17
*Лидер DESTRUCTION о том, почему американцы в трэше более усп... 16
*GLENN DANZIG критикует группы, которые все не могут уйти со ... 15
*GUNS N' ROSES расстались с барабанщиком 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 58
*KATATONIA рассталась с гитаристом 39
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 29
*ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA 19
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
[= ||| все новости группы



*

The Birthday Massacre

*



22 мар 2025 : 		 Видео с текстом от THE BIRTHDAY MASSACRE

6 мар 2025 : 		 Новая песня THE BIRTHDAY MASSACRE

20 дек 2021 : 		 Новая песня THE BIRTHDAY MASSACRE

27 сен 2017 : 		 Новое видео THE BIRTHDAY MASSACRE

23 мар 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома THE BIRTHDAY MASSACRE

18 ноя 2014 : 		 Новое видео THE BIRTHDAY MASSACRE

27 окт 2014 : 		 Семплы новых песен THE BIRTHDAY MASSACRE

8 авг 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE BIRTHDAY MASSACRE

6 окт 2012 : 		 Новый альбом THE BIRTHDAY MASSACRE доступен для прослушивания

4 сен 2012 : 		 Новая песня THE BIRTHDAY MASSACRE

28 июн 2011 : 		 Новый ЕР THE BIRTHDAY MASSACRE выйдет в августе

5 окт 2010 : 		 Новое видео THE BIRTHDAY MASSACRE

5 сен 2010 : 		 Новые семплы THE BIRTHDAY MASSACRE

2 июл 2010 : 		 Новый альбом THE BIRTHDAY MASSACRE выйдет в сентябре

10 мар 2009 : 		 THE BIRTHDAY MASSACRE выпустят концертный CD и DVD
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от THE BIRTHDAY MASSACRE



zoom
"Sleep Tonight", официальное видео с текстом от THE BIRTHDAY MASSACRE, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома “Pathways”, релиз которого намечен на 11 апреля.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 110

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом