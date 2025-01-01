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CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив...
58
KATATONIA рассталась с гитаристом
39
Будет ли от QUEEN что-то новое?
29
ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA
19
Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии»
18
все новости группы
The Birthday Massacre
Канада
Gothic Rock
Synth Rock
Synth Pop
http://www.thebirthdaymassacre.com
Myspace:
http://www.myspace.com/thebirthdaymassacre
Facebook:
https://www.facebook.com/TheBirthdayMassacre
22 мар 2025
:
Видео с текстом от THE BIRTHDAY MASSACRE
6 мар 2025
:
Новая песня THE BIRTHDAY MASSACRE
20 дек 2021
:
Новая песня THE BIRTHDAY MASSACRE
27 сен 2017
:
Новое видео THE BIRTHDAY MASSACRE
23 мар 2017
:
Обложка и трек лист нового альбома THE BIRTHDAY MASSACRE
18 ноя 2014
:
Новое видео THE BIRTHDAY MASSACRE
27 окт 2014
:
Семплы новых песен THE BIRTHDAY MASSACRE
8 авг 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома THE BIRTHDAY MASSACRE
6 окт 2012
:
Новый альбом THE BIRTHDAY MASSACRE доступен для прослушивания
4 сен 2012
:
Новая песня THE BIRTHDAY MASSACRE
28 июн 2011
:
Новый ЕР THE BIRTHDAY MASSACRE выйдет в августе
5 окт 2010
:
Новое видео THE BIRTHDAY MASSACRE
5 сен 2010
:
Новые семплы THE BIRTHDAY MASSACRE
2 июл 2010
:
Новый альбом THE BIRTHDAY MASSACRE выйдет в сентябре
10 мар 2009
:
THE BIRTHDAY MASSACRE выпустят концертный CD и DVD
сегодня
Видео с текстом от THE BIRTHDAY MASSACRE
"Sleep Tonight", официальное видео с текстом от THE BIRTHDAY MASSACRE, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома “Pathways”, релиз которого намечен на 11 апреля.
http://www.thebirthdaymassacre.com
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Сообщений нет