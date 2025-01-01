Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 128
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 127
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 20
*Лидер EXODUS о смене вокалиста 19
*Лидер LORDI: «Музыкальные сервисы — зло злобнючее!» 18
*KIRK HAMMETT не собирается уходить из METALLICA 17
*Kirk Hammett и затерянный айфон судьбы: как 250 риффов верну... 16
*SLAUGHTER TO PREVAIL на новом альбоме BABYMETAL 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 128
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 127
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 20
[= ||| все новости группы



*

The Birthday Massacre

*



1 апр 2025 : 		 Новая песня THE BIRTHDAY MASSACRE

22 мар 2025 : 		 Видео с текстом от THE BIRTHDAY MASSACRE

6 мар 2025 : 		 Новая песня THE BIRTHDAY MASSACRE

20 дек 2021 : 		 Новая песня THE BIRTHDAY MASSACRE

27 сен 2017 : 		 Новое видео THE BIRTHDAY MASSACRE

23 мар 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома THE BIRTHDAY MASSACRE

18 ноя 2014 : 		 Новое видео THE BIRTHDAY MASSACRE

27 окт 2014 : 		 Семплы новых песен THE BIRTHDAY MASSACRE

8 авг 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE BIRTHDAY MASSACRE

6 окт 2012 : 		 Новый альбом THE BIRTHDAY MASSACRE доступен для прослушивания

4 сен 2012 : 		 Новая песня THE BIRTHDAY MASSACRE

28 июн 2011 : 		 Новый ЕР THE BIRTHDAY MASSACRE выйдет в августе

5 окт 2010 : 		 Новое видео THE BIRTHDAY MASSACRE

5 сен 2010 : 		 Новые семплы THE BIRTHDAY MASSACRE

2 июл 2010 : 		 Новый альбом THE BIRTHDAY MASSACRE выйдет в сентябре

10 мар 2009 : 		 THE BIRTHDAY MASSACRE выпустят концертный CD и DVD
| - |

|||| сегодня

Новая песня THE BIRTHDAY MASSACRE



zoom
"All Of You", новая песня THE BIRTHDAY MASSACRE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Pathways”, релиз которого намечен на 11 апреля.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 203

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом