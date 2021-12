сегодня



Юбилейное издание CADAVERIA выйдет весной



CADAVERIA сообщили о том, что третьего марта на Time To Kill Records состоится выход юбилейного издания альбома The Shadows' Madame, которое будет дополнено двумя бонус-треками: живой версией "Spell", записанной на репетиции в 2001 и "VELO (The Other Side of Hate)" с альбома Silence.







