Новое видео CADAVERIA



"The Sky That Screams Above Us", новое видео CADAVERIA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Emptiness”.



Трек-лист:



01 – The Great Journey (04.55)

02 – Shamanic Path (05.10)

03 – Emptiness (05.00)

04 – The Woman Who Fell to Earth (05.52)

05 – Divination (03.07)

06 – Matryoshcada (05.09)

07 – Silver Rain (04.24)

08 – The Cure (04.52)

09 – Life After (04.35)

10 – La Casa dell’Anima (04.55)

11 – The Sky That Screams Above Us (05.33)

12 – * Return (04.04) – Deine Lakaien cover

*bonus track, on the vinyl version only







