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Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER
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Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER
77
Видео с текстом от METALLICA
14
Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной
10
DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH
8
Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот
8
все новости группы
Cadaveria
Италия
Gothic Metal
Black Metal
Modern Metal
http://www.cadaveria.com
Myspace:
http://www.myspace.com/cadaveriaband
Facebook:
https://www.facebook.com/cadaveria
16 мар 2023
:
Видео с текстом от CADAVERIA
18 окт 2022
:
Новое видео CADAVERIA
22 июн 2022
:
Новое видео CADAVERIA
5 май 2022
:
Видео с текстом от CADAVERIA
21 апр 2022
:
Трейлер нового альбома CADAVERIA
5 апр 2022
:
Новый альбом CADAVERIA выйдет весной
8 мар 2022
:
Видео с текстом от CADAVERIA
6 фев 2022
:
Обновленная версия клипа CADAVERIA
18 дек 2021
:
Юбилейное издание CADAVERIA выйдет весной
7 сен 2021
:
Новое видео CADAVERIA
9 июн 2021
:
Новая песня CADAVERIA
27 апр 2021
:
Документальный фильм от CADAVERIA
1 апр 2021
:
Видео с текстом от CADAVERIA
22 мар 2021
:
Новый сингл CADAVERIA выйдет весной
23 фев 2021
:
Новое видео CADAVERIA
11 фев 2021
:
Новая песня CADAVERIA
9 янв 2021
:
CADAVERIA отметили 20 летие
30 ноя 2020
:
Новое видео CADAVERIA
9 окт 2020
:
Новое видео CADAVERIA
3 сен 2020
:
Возвращение CADAVERIA
10 май 2020
:
Карантинное видео от CADAVERIA
19 дек 2017
:
Видео с текстом от CADAVERIA
30 ноя 2017
:
CADAVERIA переиздадут второй альбом
27 мар 2017
:
Вышел новый сингл CADAVERIA
21 фев 2017
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Кавер-версия TYPE O NEGATIVE от CADAVERIA
23 июн 2016
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Обложка нового ЕР CADAVERIA и NECRODEATH
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Название нового ЕР CADAVERIA и NECRODEATH
5 май 2016
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CADAVERIA отправится в студию с NECRODEATH
22 мар 2016
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Новое видео CADAVERIA
1 июл 2015
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Новое видео CADAVERIA
2 июн 2015
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CADAVERIA нашли басиста
5 ноя 2014
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Трейлер нового альбома CADAVERIA
2 окт 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома CADAVERIA
12 сен 2014
:
Новый альбом CADAVERIA выйдет в ноябре
11 янв 2014
:
Фрагмент нового DVD CADAVERIA
25 сен 2013
:
Трейлер нового DVD CADAVERIA
12 сен 2013
:
Новый DVD CADAVERIA выйдет в октябре
26 июл 2013
:
CADAVERIA выпустят DVD
18 июн 2013
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Переиздание первого альбома CADAVERIA выйдет в июле
3 май 2013
:
Новое видео CADAVERIA
15 ноя 2012
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Новое видео CADAVERIA
18 май 2012
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Видео с выступления CADAVERIA
23 ноя 2011
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29 ноя 2005
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CADAVERIA закончили написание песен для нового альбома
сегодня
Видео с текстом от CADAVERIA
CADAVERIA опубликовали официальное видео с текстом на песню "La Casa dell'Anima", первую и пока единственную композицию на родном для коллектива языке.
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16 мар 2023
resurgamresponses
когда я покупал диск Кадаверии то я знал что она из Opera IX.
16 мар 2023
A
ASombre76
Песня в принципе сойдет, но блин... с 1;51 и до 2:10 - это же чистая калька с эндинга игры Dishonored ( "Honor for All" - авторы Дэниел Лихт, Джон Лихт ).
просмотров: 214
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Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).