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Cadaveria

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Видео с текстом от CADAVERIA



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CADAVERIA опубликовали официальное видео с текстом на песню "La Casa dell'Anima", первую и пока единственную композицию на родном для коллектива языке.

CADAVERIA Issue вЂњLa Casa dellвЂ™AnimaвЂќ Lyric Video




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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16 мар 2023
resurgamresponses
когда я покупал диск Кадаверии то я знал что она из Opera IX.
16 мар 2023
A
ASombre76
Песня в принципе сойдет, но блин... с 1;51 и до 2:10 - это же чистая калька с эндинга игры Dishonored ( "Honor for All" - авторы Дэниел Лихт, Джон Лихт ).

просмотров: 214

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