Обновленная версия клипа CADAVERIA



CADAVERIA по случаю десятилетия с момента выхода альбома "Horror Media" представили обновлённую версию клипа "Flowers In Fire".



Трек-лист альбома:



"Flowers In Fire"

"The Night's Theatre"

"Death Vision"

"Whispers Of Sin"

"Assassin"

"The Days Of The After And Behind"

"Apocalypse"

"The Oracle (Of The Fog)"

"Requiem"

"This Is Not The Silence"

"Hypnotic Psychosis"

