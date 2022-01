сегодня



LINDSAY SCHOOLCRAFT в новом сингле TOM MCKAY



TOM MCKAY представил композицию “The Benighted One”, в записи которой принимала участие LINDSAY SCHOOLCRAFT. Этот трек будет включён в альбом "Call To The Dæmon Sultan", выход которого намечен на 18 февраля.

Call To The Dæmon Sultan by Tom McKay





