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*Новое видео METALLICA 73
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 17
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 13
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Lindsay Schoolcraft

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30 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления LINDSAY SCHOOLCRAFT

18 окт 2022 : 		 Новая песня LINDSAY SCHOOLCRAFT

25 сен 2022 : 		 Обновлённое оформление ЕР LINDSAY SCHOOLCRAFT

14 июл 2022 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT переиздает дебют

16 июн 2022 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT и SARAH JEZEBEL DEVA выпустили сингл

17 мар 2022 : 		 Вокалистка ELUVEITIE в новом сингле LINDSAY SCHOOLCRAFT

30 янв 2022 : 		 Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT

14 янв 2022 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT в новом сингле TOM MCKAY

24 сен 2021 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT и SARAH JEZEBEL DEVA выпустили сингл

12 июл 2021 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT в новой песне NARAKA

24 июн 2021 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT выпустила новую песню

15 окт 2020 : 		 Бывшие по CRADLE OF FILTH мутят вместе

27 сен 2020 : 		 Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT

2 сен 2020 : 		 Стрим от LINDSAY SCHOOLCRAFT

14 авг 2020 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT исполнила новый трек

10 июл 2020 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT завершила работу над альбомом

12 май 2020 : 		 Переиздание ЕР LINDSAY SCHOOLCRAFT

5 апр 2020 : 		 Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT

24 мар 2020 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT планирует альбом на арфе

3 мар 2020 : 		 Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT
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|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления LINDSAY SCHOOLCRAFT



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Профессиональное видео с выступления LINDSAY SCHOOLCRAFT, состоявшееся в рамках вручения награды OMA, доступно для просмотра ниже.

LINDSAY SCHOOLCRAFT - Pro-Shot "Twin Flame" Live Performance From Oshawa Music Awards 2022 Streaming




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