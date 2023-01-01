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*Вокалист GRETA VAN FLEET: «В родном городе мне устроили раду... 47
*UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было ни... 40
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 29
*Вокалист GOJIRA: «Как стал веганом, так энергия просто попёр... 23
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Lindsay Schoolcraft

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19 авг 2023 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT номинирована на Oshawa Music Awards 2023

30 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления LINDSAY SCHOOLCRAFT

18 окт 2022 : 		 Новая песня LINDSAY SCHOOLCRAFT

25 сен 2022 : 		 Обновлённое оформление ЕР LINDSAY SCHOOLCRAFT

14 июл 2022 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT переиздает дебют

16 июн 2022 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT и SARAH JEZEBEL DEVA выпустили сингл

17 мар 2022 : 		 Вокалистка ELUVEITIE в новом сингле LINDSAY SCHOOLCRAFT

30 янв 2022 : 		 Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT

14 янв 2022 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT в новом сингле TOM MCKAY

24 сен 2021 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT и SARAH JEZEBEL DEVA выпустили сингл

12 июл 2021 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT в новой песне NARAKA

24 июн 2021 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT выпустила новую песню

15 окт 2020 : 		 Бывшие по CRADLE OF FILTH мутят вместе

27 сен 2020 : 		 Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT

2 сен 2020 : 		 Стрим от LINDSAY SCHOOLCRAFT

14 авг 2020 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT исполнила новый трек

10 июл 2020 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT завершила работу над альбомом

12 май 2020 : 		 Переиздание ЕР LINDSAY SCHOOLCRAFT

5 апр 2020 : 		 Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT

24 мар 2020 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT планирует альбом на арфе

3 мар 2020 : 		 Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT
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|||| сегодня

LINDSAY SCHOOLCRAFT номинирована на Oshawa Music Awards 2023



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LINDSAY SCHOOLCRAFT опубликовала следующее сообщение:

«Этот год — подарок, который не заканчивается. Для меня эта номинация (второй год подряд) — большая честь.

Для меня как для автора музыки, представляющего женщин, это очень приятно! Номинация была за песню "Remember To Breathe", которая была бы невозможна без Sarah'ы Jezebel Deva'ы, Tyler'a Williams'a, Øyvind'a Mustaparta, Fabian'a Daniel'a, Håkon'a Didriksen'a, Chris'a Caouette, Effy Gold (художественное оформление) и моих невероятных меценатов, поддержавших расходы на производство. Для этого нужна целая семья, и я очень благодарна всем вам! Спасибо!»

LINDSAY SCHOOLCRAFT Nominated For Oshawa Music Awards 2023 Producer Of The Year




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