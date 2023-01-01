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LINDSAY SCHOOLCRAFT номинирована на Oshawa Music Awards 2023



LINDSAY SCHOOLCRAFT опубликовала следующее сообщение:



«Этот год — подарок, который не заканчивается. Для меня эта номинация (второй год подряд) — большая честь.



Для меня как для автора музыки, представляющего женщин, это очень приятно! Номинация была за песню "Remember To Breathe", которая была бы невозможна без Sarah'ы Jezebel Deva'ы, Tyler'a Williams'a, Øyvind'a Mustaparta, Fabian'a Daniel'a, Håkon'a Didriksen'a, Chris'a Caouette, Effy Gold (художественное оформление) и моих невероятных меценатов, поддержавших расходы на производство. Для этого нужна целая семья, и я очень благодарна всем вам! Спасибо!»







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