сегодня



Обновлённое оформление ЕР LINDSAY SCHOOLCRAFT



LINDSAY SCHOOLCRAFT сообщила, что обновлённая версия дебютного ЕР "Rushing Through The Sky" будет выпущена тридцатого сентября.



Трек-лист:



"Into the Night"

"Your Mind"

"December Rain"

"You Forever"

"Masquerade"

"Darkness Falls"

"December Rain" (instrumental)







