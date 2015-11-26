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11 янв 2022
INDUCTION на Atomic Fire Records
Группа INDUCTION, в состав которой входят гитаристы Tim Kanoa Hansen (Сын Kai Hansen) и Marcos Rodriguez (ex-Rage), вокалист Craig Cairns (ex-Midnight Prophecy), басист Dominik Gusch и барабанщик Kian Kiesling, заключила контракт с лейблом Atomic Fire Records. Премьера первого сингла намечена на четвертое февраля. |
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