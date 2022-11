сегодня



Go To Hell (Official Performance Video), новое видео INDUCTION, в состав которой входят гитаристы Tim Kanoa Hansen (Сын Kai Hansen) и Marcos Rodriguez (ex-Rage), вокалист Craig Cairns (ex-Midnight Prophecy), басист Dominik Gusch и новый барабанщик Dominik "Dome" Zester, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Born From Fire, выход которого намечен на 25 ноября на Atomic Fire Records. ОН будет доступен на CD, в цифровом варианте и на двойном виниле, за сведение и мастеринг отвечал Jacob Hansen, а за оформление — Peter Sallai (Sabaton, Jinjer, Powerwolf):



“Born From Fire”

“Scorched”

“Fallen Angel”

“Go To Hell”

“Embers”

“Order & Chaos”

“The Beauty Of Monstrance”

“Queen Of Light”

“I Am Alive”

“Ghost Of Silence”

“Eternal Silence”

“Sacrifice” (Bonus Track) https://inductionofficial.bandcamp.com/







