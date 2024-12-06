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Новый состав INDUCTION



INDUCTION опубликовали следующее сообщение:



«Группа снова полностью укопмлектована. История продолжается...



Мы рады представить вам окончательный состав Induction. Мы не перестаем радоваться полноценному составу, который отныне будет озарять пламя heavy и power-metal.



Gabriele Gozzi на вокале, Justus Sahlman на гитаре и Markus 'Maks' Felber на барабанах. Все они доказали свое музыкальное мастерство в полной мере. Теперь вместе, как никогда раньше, Induction готовы штурмовать мир металла. Распространяйте информацию и будьте готовы к большему.



Мы дадим жару!»







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