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*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 53
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 47
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 32
*Новое видео DREAM THEATER 29
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
[= ||| все новости группы



*

Induction

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6 дек 2024 : 		 Новый состав INDUCTION

3 май 2024 : 		 Новое видео INDUCTION

4 авг 2023 : 		 Новое видео INDUCTION

25 май 2023 : 		 Новая песня INDUCTION

25 ноя 2022 : 		 Новое видео INDUCTION

14 ноя 2022 : 		 Новое видео INDUCTION

14 окт 2022 : 		 Новое видео INDUCTION

12 сен 2022 : 		 Новый альбом INDUCTION выйдет осенью

26 авг 2022 : 		 Новое видео INDUCTION

19 июн 2022 : 		 Демонстрационное видео от INDUCTION

22 апр 2022 : 		 Видео с текстом от INDUCTION

4 фев 2022 : 		 Новое видео INDUCTION

11 янв 2022 : 		 INDUCTION на Atomic Fire Records

31 мар 2020 : 		 KAI HANSEN в новом видео INDUCTION
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|||| сегодня

Новый состав INDUCTION



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INDUCTION опубликовали следующее сообщение:

«Группа снова полностью укопмлектована. История продолжается...

Мы рады представить вам окончательный состав Induction. Мы не перестаем радоваться полноценному составу, который отныне будет озарять пламя heavy и power-metal.

Gabriele Gozzi на вокале, Justus Sahlman на гитаре и Markus 'Maks' Felber на барабанах. Все они доказали свое музыкальное мастерство в полной мере. Теперь вместе, как никогда раньше, Induction готовы штурмовать мир металла. Распространяйте информацию и будьте готовы к большему.

Мы дадим жару!»

INDUCTION Featuring KAI HANSEN's Son Introduce New Line-Up - "Ready To Take The World Of Metal By Storm"




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6 дек 2024
Вашингтон Ирвинг
Такие молодые и модные, но говнари

просмотров: 160

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