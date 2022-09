сегодня



Новый альбом INDUCTION выйдет осенью



Группа INDUCTION, в состав которой входят гитаристы Tim Kanoa Hansen (Сын Kai Hansen) и Marcos Rodriguez (ex-Rage), вокалист Craig Cairns (ex-Midnight Prophecy), басист Dominik Gusch и новый барабанщик Dominik "Dome" Zester, выпустит новый альбом, получивший название Born From Fire, 25 ноября на Atomic Fire Records. ОН будет доступен на CD, в цифровом варианте и на двойном виниле, за сведение и мастеринг отвечал Jacob Hansen, а за оформление — Peter Sallai (Sabaton, Jinjer, Powerwolf):



“Born From Fire”

“Scorched”

“Fallen Angel”

“Go To Hell”

“Embers”

“Order & Chaos”

“The Beauty Of Monstrance”

“Queen Of Light”

“I Am Alive”

“Ghost Of Silence”

“Eternal Silence”

“Sacrifice” (Bonus Track)







+0 -0



просмотров: 179