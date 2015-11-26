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The Rasmus

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3 дек 2017 : 		 Новое видео THE RASMUS

27 сен 2017 : 		 Новое видео THE RASMUS

29 авг 2017 : 		 Видео с текстом от THE RASMUS

10 май 2017 : 		 Новое видео THE RASMUS

1 апр 2017 : 		 Видео с текстом от THE RASMUS

15 мар 2017 : 		 Новый сингл THE RASMUS выйдет весной

26 мар 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE RASMUS

27 фев 2012 : 		 Новая песня THE RASMUS

29 ноя 2009 : 		 Anette Olzon и THE RASMUS на финском TV

23 окт 2009 : 		 Новое видео THE RASMUS

18 окт 2009 : 		 Вокалистка NIGHTWISH на новом сингле THE RASMUS

1 окт 2008 : 		 Фронтмэн THE RASMUS спел дуэтом с вокалисткой NIGHTWISH

15 мар 2008 : 		 Вокалистка NIGHTWISH споёт на новом альбоме THE RASMUS

5 авг 2005 : 		 THE RASMUS - премьера нового сингла
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|||| сегодня

THE RASMUS обновили состав и хотят на Евровидение



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THE RASMUS примут участие в "Uuden Musiikin Kilpailu", финском отборе на Евровидение с песней "Jezebel", которая будет представлена уже 17 января. Со-автором трека стал Desmond Child, ответственный за хиты таких артистов как KISS, BON JOVI, AEROSMITH, ALICE COOPER и многих-многих других.

Lauri: «Было здорово снова работать с ним. Он на самом деле знает, как создать хитовую песню. Jezebel" — о девушке, которая берет все, что хочет, не задавая вопросов. Свободный дух».

Рассказывая о сотрудничестве, Child отметил:

«Lauri позвонил мне и сказал: "Эй, мне нужно написать самую грандиозную, самую лучшую песню во всем мире. Сделаешь ли ты это [вместе со мной]?", а я отвечаю: "Да, но я в Фолегандросе (Греция)", а он мне: "Я сейчас приеду".

"Jezebel" — это дань уважения, дань уважения сильным женщинам современности, которые владеют своим телом, которые управляют своей чувственностью, своей сексуальностью, и которые полны решимости быть равными».

Чтобы быть в тренде, место гитариста Pauli Rantasalmi заняла Emilia "Emppu" Suhonen.

Pauli Rantasalmi: «Я принял решение уйти из группы и искать новые приключения и вызовы в жизни. Я хочу поблагодарить всех, кто сделал этот путь возможным, особенно всех вас, потрясающие фанаты, за лучшие моменты и воспоминания. Я люблю вас.

Я бесконечно благодарен моим братьям по коллективу за все и желаю всего самого лучшего от всего сердца. Lauri, Aki и Eero, я люблю вас. Музыка живет вечно!

Это не конец. Просто пришло время перевернуть страницу!»

Оставшиеся участники группы подчеркивают, что это полюбовное расставание.

«Мы всегда были как семья, скорее как братья, чем как группа. Мы по-прежнему очень хорошие друзья, и мы желаем Pauli всего наилучшего!»

Emilia "Emppu" Suhonen: «Осенью мне неожиданно позвонили, и я согласилась. Хотя я немного нервничала, отправляясь в репетиционный зал с ребятами в первый раз для пробного прослушивания, у меня все равно было стойкое ощущение, что это будет хорошо. Это чувство оказалось верным, и совместная игра была совершенно естественной с самого первого риффа. Я — новый музыкант THE RASMUS, и это просто безумие — быть в этой компании».

THE RASMUS Parts Ways With Founding Guitarist PAULI RANTASALMI, Announces Replacement



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