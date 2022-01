сегодня



THE RASMUS обновили состав и хотят на Евровидение



THE RASMUS примут участие в "Uuden Musiikin Kilpailu", финском отборе на Евровидение с песней "Jezebel", которая будет представлена уже 17 января. Со-автором трека стал Desmond Child, ответственный за хиты таких артистов как KISS, BON JOVI, AEROSMITH, ALICE COOPER и многих-многих других.



Lauri: «Было здорово снова работать с ним. Он на самом деле знает, как создать хитовую песню. Jezebel" — о девушке, которая берет все, что хочет, не задавая вопросов. Свободный дух».



Рассказывая о сотрудничестве, Child отметил:



«Lauri позвонил мне и сказал: "Эй, мне нужно написать самую грандиозную, самую лучшую песню во всем мире. Сделаешь ли ты это [вместе со мной]?", а я отвечаю: "Да, но я в Фолегандросе (Греция)", а он мне: "Я сейчас приеду".



"Jezebel" — это дань уважения, дань уважения сильным женщинам современности, которые владеют своим телом, которые управляют своей чувственностью, своей сексуальностью, и которые полны решимости быть равными».



Чтобы быть в тренде, место гитариста Pauli Rantasalmi заняла Emilia "Emppu" Suhonen.



Pauli Rantasalmi: «Я принял решение уйти из группы и искать новые приключения и вызовы в жизни. Я хочу поблагодарить всех, кто сделал этот путь возможным, особенно всех вас, потрясающие фанаты, за лучшие моменты и воспоминания. Я люблю вас.



Я бесконечно благодарен моим братьям по коллективу за все и желаю всего самого лучшего от всего сердца. Lauri, Aki и Eero, я люблю вас. Музыка живет вечно!



Это не конец. Просто пришло время перевернуть страницу!»



Оставшиеся участники группы подчеркивают, что это полюбовное расставание.



«Мы всегда были как семья, скорее как братья, чем как группа. Мы по-прежнему очень хорошие друзья, и мы желаем Pauli всего наилучшего!»



Emilia "Emppu" Suhonen: «Осенью мне неожиданно позвонили, и я согласилась. Хотя я немного нервничала, отправляясь в репетиционный зал с ребятами в первый раз для пробного прослушивания, у меня все равно было стойкое ощущение, что это будет хорошо. Это чувство оказалось верным, и совместная игра была совершенно естественной с самого первого риффа. Я — новый музыкант THE RASMUS, и это просто безумие — быть в этой компании».







