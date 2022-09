сегодня



Новое видео THE RASMUS



"Live And Never Die", новое видео группы THE RASMUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rise".



Трек-лист:



01. Live And Never Die

02. Rise

03. Fireflies

04. Be Somebody

05. Odyssey

06. Jezebel

07. Endless Horizon

08. Clouds

09. Written In Blood

10. Evil







просмотров: 358