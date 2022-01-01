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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 48
*Профессиональное видео с выступления SODOM 37
*Клип EUROPE набрал миллиард 26
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
*Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью 11
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The Rasmus

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10 июн 2022 : 		 Новое видео THE RASMUS

17 янв 2022 : 		 Новое видео THE RASMUS

13 янв 2022 : 		 THE RASMUS обновили состав и хотят на Евровидение

7 сен 2021 : 		 Новая песня THE RASMUS + APOCALYPTICA

17 июн 2021 : 		 Кавер-версии METALLICA и SLAYER от вокалиста THE RASMUS

14 май 2021 : 		 Видео с текстом от THE RASMUS

15 сен 2018 : 		 Новое видео THE RASMUS

29 янв 2018 : 		 Новое видео THE RASMUS

3 дек 2017 : 		 Новое видео THE RASMUS

27 сен 2017 : 		 Новое видео THE RASMUS

29 авг 2017 : 		 Видео с текстом от THE RASMUS

10 май 2017 : 		 Новое видео THE RASMUS

1 апр 2017 : 		 Видео с текстом от THE RASMUS

15 мар 2017 : 		 Новый сингл THE RASMUS выйдет весной

26 мар 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE RASMUS

27 фев 2012 : 		 Новая песня THE RASMUS

29 ноя 2009 : 		 Anette Olzon и THE RASMUS на финском TV

23 окт 2009 : 		 Новое видео THE RASMUS

18 окт 2009 : 		 Вокалистка NIGHTWISH на новом сингле THE RASMUS

1 окт 2008 : 		 Фронтмэн THE RASMUS спел дуэтом с вокалисткой NIGHTWISH

15 мар 2008 : 		 Вокалистка NIGHTWISH споёт на новом альбоме THE RASMUS

5 авг 2005 : 		 THE RASMUS - премьера нового сингла
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|||| сегодня

Новое видео THE RASMUS



zoom
Rise, новое видео THE RASMUS, доступно для просмотра ниже.




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