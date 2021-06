сегодня



Кавер-версии METALLICA и SLAYER от вокалиста THE RASMUS



Вокалист THE RASMUS Lauri Ylönen представил собственное прочтение хитов METALLICA "Master Of Puppets" и SLAYER "South Of Heaven" в рамках "Bedroom Sessions" — видео доступно ниже.



















