18 янв 2022



Новый альбом THE SPIRIT выйдет весной



THE SPIRIT объявили о том, что новая работа, получившая название “Of Clarity and Galactic Structures”, будет выпущена первого апреля на AOP Records. За оформление отвечал Eliran Kantor, сведение и запись проходила в Woodshed Studio, Germany вместе с V. Santura (with the drums being tracked at Iguana Studios by Christoph Brandes).



Трек-лист:



01. Of Clarity and Galactic Structures

02. The Climax of Dejection

03. Repression

04. Celestial Fire

05. Transition

06. Timbre of Infinity

07. Arcane Wanderer

08. Laniakea





