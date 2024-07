сегодня



Новая песня THE SPIRIT



"Spectres Of Terror", новая песня группы THE SPIRIT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Songs Against Humanity, выход которого запланирован на 25 октября на AOP Records:



“Against Humanity”

“Room 101”

“Cosmic Rain And Human Dust”

“Spectres Of Terror”

“Death Is My Salvation”

“Nothingness Forever”

“Orbiting Sol IV”







