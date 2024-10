сегодня



Новая песня THE SPIRIT



“Against Humanity”, новая песня группы THE SPIRIT, доступна ниже. Она взята из альбома Songs Against Humanity, выходящего 25 октября на AOP Records:



“Against Humanity”

“Room 101”

“Cosmic Rain And Human Dust”

“Spectres Of Terror”

“Death Is My Salvation”

“Nothingness Forever”

“Orbiting Sol IV”











