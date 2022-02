сегодня



Новая песня THE SPIRIT



“Of Clarity And Galactic Structures”, новая песня THE SPIRIT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Of Clarity and Galactic Structures”, выходящего первого апреля.



Трек-лист:



01. Of Clarity and Galactic Structures

02. The Climax of Dejection

03. Repression

04. Celestial Fire

05. Transition

06. Timbre of Infinity

07. Arcane Wanderer

08. Laniakea







