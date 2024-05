сегодня



Новое видео NOCTURNA



"Creatures Of Darkness", новое видео NOCTURNA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Of Sorcery And Darkness, релиз которого намечен на 19 апреля на Scarlet Records:



"Burn The Witch"

"Sapphire"

"Noctis Avem"

"Creatures Of Darkness"

"Midnight Sun"

"First Disobedience"

"Seven Sins"

"Through The Maze"

"Strangers"

"Last Day On Earth" https://nocturnamerch.bigcartel.com/







