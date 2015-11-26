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Embryonic Autopsy

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|||| 20 янв 2022

Гитарист SUFFOCATION в новом треке EMBRYONIC AUTOPSY



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"Regurgitated And Reprocessed", новая песня группы EMBRYONIC AUTOPSY, записанная при участии гитариста SUFFOCATION Terrance Hobbs, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Prophecies Of The Conjoined, выход которого запланирован на 18 февраля на Massacre Records.

EMBRYONIC AUTOPSY Issues New Single Feat. SUFFOCATIONвЂ™s TERRANCE HOBBS



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

грозакоммунистов


20 янв 2022, 23:43		Эх...саффы бы выдали что-нибудь новенькое


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