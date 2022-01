20 янв 2022



Гитарист SUFFOCATION в новом треке EMBRYONIC AUTOPSY



"Regurgitated And Reprocessed", новая песня группы EMBRYONIC AUTOPSY, записанная при участии гитариста SUFFOCATION Terrance Hobbs, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Prophecies Of The Conjoined, выход которого запланирован на 18 февраля на Massacre Records.







