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Embryonic Autopsy

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Видео с текстом от EMBRYONIC AUTOPSY



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EMBRYONIC AUTOPSY опубликовали официальное видео с текстом на песню "Cauterized Womb Impalement", в записи которой гостевое участие принимал James Murphy (ex-Death, Obituary, Testament). Этот трек взят из альбома Prophecies Of The Conjoined, выход которого запланирован на 18 февраля на Massacre Records:

"Regurgitated And Reprocessed"
"Cauterized Womb Impalement"
"Prophecies Of The Conjoined"
"Craving Of The Mutated Fetus"
"Upon The Mayan Throne"
"Splicing The Alien Gene"
"Telekinetic Insemination"
"Cannibalized By Octuplets"
"Cauterized Womb Impalement (Genetically Altered)"
"Recombination Sequence Complete"

EMBRYONIC AUTOPSY Launch Lyric Video For New Single; Features Guest Solo By Former DEATH / OBITUARY Guitarist JAMES MURPHY



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