Новое видео EMBRYONIC AUTOPSY



"Craving Of The Mutated Fetus", новое видео группы EMBRYONIC AUTOPSY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома" Prophecies Of The Conjoined", выпущенного в феврале на Massacre Records.



Трек-лист:



"Regurgitated And Reprocessed"

"Cauterized Womb Impalement"

"Prophecies Of The Conjoined"

"Craving Of The Mutated Fetus"

"Upon The Mayan Throne"

"Splicing The Alien Gene"

"Telekinetic Insemination"

"Cannibalized By Octuplets"

"Cauterized Womb Impalement (Genetically Altered)"

"Recombination Sequence Complete"







