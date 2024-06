сегодня



Новое видео EMBRYONIC AUTOPSY



"Cleopatra's Spawn"; новое видео группы EMBRYONIC AUTOPSY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Origins Of The Deformed, выпущенного 14 июня на Massacre Records:



"Dripping In The Vaginal Nectar"

"Orgies Of The Inseminated"

"Human Vessel Of Alien Hybrids"

"Dissolving In Acidic Afterbirth"

"Spewed Forth Into Chunks"

"Self-Inflicted C-Section"

"The Conjoined Must Perish"

"Cleopatra’s Spawn"

"Carnivorous Abortion"

"The Curse Of Madame Pele"







