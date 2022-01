сегодня



Концертный релиз TÝR выйдет весной



TÝR выпустят концертный релиз, получивший название A Night at the Nordic House, 18 марта на Metal Blade Records на двойном виниле или в варианте 2CD/DVD. Концерт проходил восьмого февраля 2020 года в Nordic House, Tórshavn, the Faroes при участии симфонического оркестра Фарерских Островов. Фрагмент из этого релиза, “By The Sword In My Hand”, доступен ниже.



Трек-лист:



01. Hel’s Prelude

02. Gates of Hel

03. Grindavísan

04. Sunset Shore

05. Ragnars Kvæði

06. Gavotte from Suite in G Minor

07. Blood of Heroes

08. Ramund Hin Unge

09. Hold the Heathen Hammer High

10. The Lay of Thrym

11. Tróndur í Gøtu

12. Mare of My Night

13. Turið Torkilsdóttir

14. Fire and Flame

15. Torkils Døtur

16. Ormurin Langi

17. By the Sword in My Hand

18. Álvur Kongur







