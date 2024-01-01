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Новое видео TýR



Hammered, новое видео TýR , доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Battle Ballads", релиз которого намечен на 12 апреля:



01. Hammered

02. Unwandered Ways

03. Dragons Never Die

04. Row

05. Torkils Døtur

06. Vælkomnir Føroyingar

07. Hangman

08. Axes

09. Battle Ballad

10. Causa Latronum Normannorum







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