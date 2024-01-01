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*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 42
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 34
*Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы 22
*Новое видео ACCEPT 20
*BRUCE DICKINSON: «В боязни летать нет ничего постыдного» 18
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Týr

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Новое видео TýR



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Hammered, новое видео TýR , доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Battle Ballads", релиз которого намечен на 12 апреля:

01. Hammered
02. Unwandered Ways
03. Dragons Never Die
04. Row
05. Torkils Døtur
06. Vælkomnir Føroyingar
07. Hangman
08. Axes
09. Battle Ballad
10. Causa Latronum Normannorum

TГќR Unleashes




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