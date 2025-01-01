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*Видео с текстом от DESTINITY 467
*Умер Джон Сайкс 148
*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 73
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 41
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Týr

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28 янв 2025 : 		 Видео полного выступления TÝR

28 мар 2024 : 		 Новое видео TýR

7 мар 2024 : 		 Новое видео TýR

7 фев 2024 : 		 Новое видео TýR

19 мар 2022 : 		 Фрагмент концертного релиза TÝR

16 фев 2022 : 		 Фрагмент концертного релиза TÝR

21 янв 2022 : 		 Концертный релиз TÝR выйдет весной

5 мар 2019 : 		 Новое видео TÝR

7 фев 2019 : 		 Новое видео TÝR

12 янв 2019 : 		 Видео с текстом от TÝR

6 авг 2018 : 		 В TÝR пришел гитарист

6 авг 2018 : 		 Из TÝR ушел гитарист

30 сен 2016 : 		 Из-за участия вокалиста TÝR в убийстве китов их выступления отменяются

1 апр 2014 : 		 Видео с выступления TÝR

31 янв 2014 : 		 Новое видео TÝR с участие Liv Kristine

21 окт 2013 : 		 Видео с выступления TÝR

13 сен 2013 : 		 Новый альбом TYR доступен для прослушивания

12 сен 2013 : 		 Новое видео TYR

27 авг 2013 : 		 Новая песня TÝR

13 авг 2013 : 		 Новая песня TÝR

23 июл 2013 : 		 Новый альбом TÝR выйдет в сентябре

15 май 2013 : 		 TÝR расстались с барабанщиком

14 сен 2012 : 		 TYR на METAL BLADE RECORDS

7 апр 2011 : 		 Новый альбом TYR выйдет в мае

16 мар 2011 : 		 Новый альбом TÝR выйдет в мае

3 мар 2011 : 		 TÝR завершили запись альбома
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Видео полного выступления TÝR



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Видео полного выступления TÝR, которое состоялось в рамках Paganfest 2025, доступно для просмотра ниже:

“By the Sword in My Hand”
“Axes”
“Regin Smiður”
“Hammered”
“Blood of Heroes”
“Hail to the Hammer”
“Dragons Never Die”
“Sinklars Vísa”
“Hold the Heathen Hammer High”




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