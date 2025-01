сегодня



Видео полного выступления TÝR



Видео полного выступления TÝR, которое состоялось в рамках Paganfest 2025, доступно для просмотра ниже:



“By the Sword in My Hand”

“Axes”

“Regin Smiður”

“Hammered”

“Blood of Heroes”

“Hail to the Hammer”

“Dragons Never Die”

“Sinklars Vísa”

“Hold the Heathen Hammer High”







