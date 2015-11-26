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Left to Die

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Музыканты DEATH собрали LEFT TO DIE



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Группа LEFT TO DIE, в состав которой входят Terry Butler (Obituary), Rick Rozz (ex-Massacre), Matt Harvey (Exhumed) и Gus Rios (ex-Malevolent Creation), в настоящий момент работает над ЕР и датами выступлений в США, в рамках которых коллектив целиком планирует исполнять материал альбома "Leprosy" и некоторые темы из "Scream Bloody Gore".

Classic DEATH Members Form New Band LEFT TO DIE; Band To Perform Entire Leprosy Album On US Tour



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

IYDKMIGTHTKY13


25 янв 2022, 20:34		Какой же ублюдок этот Батлер, ебаный бесталанный мудак, выезжающий за чужой счет.


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