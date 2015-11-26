|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Музыканты DEATH собрали LEFT TO DIE
Группа LEFT TO DIE, в состав которой входят Terry Butler (Obituary), Rick Rozz (ex-Massacre), Matt Harvey (Exhumed) и Gus Rios (ex-Malevolent Creation), в настоящий момент работает над ЕР и датами выступлений в США, в рамках которых коллектив целиком планирует исполнять материал альбома "Leprosy" и некоторые темы из "Scream Bloody Gore". |
|
IYDKMIGTHTKY13
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).