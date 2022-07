сегодня



LEFT TO DIE открыли тур



Группа LEFT TO DIE, в состав которой входят Terry Butler (Obituary), Rick Rozz (ex-Massacre), Matt Harvey (Exhumed) и Gus Rios (ex-Malevolent Creation), открыла американский тур выступлением во Флориде.



Даты будущих концертов:



July 08 - Miami, FL - Gramps

July 09 - Tampa, FL - The Brass Mug

July 10 - Atlanta, GA - Boggs

July 13 - Boston, MA - Middle East downstairs

July 14 - Philadelphia, PA - Underground Arts

July 15 - Brooklyn, NY - Market Hotel

July 16 - Baltimore, MD - Ottobar

July 17 - Cleveland, OH - No Class

July 19 - Columbus, OH - Ace of Cups

July 20 - Detroit, MI - Sanctuary

July 21 - Cincinnati, OH - Legends

July 22 - Chicago, IL - Reggie's

July 23 - Madison, WI - The Crucible

July 24 - Des Moines, IA - Leftys

July 25 - Omaha, NE - Reverb Lounge

July 27 - Dallas, TX - Amplified (inside)

July 28 - Austin, TX - Come and Take It Live

July 29 - Houston, TX - Warehouse Live

July 30 - San Antonio, TX - Rock Box

July 31 - Laredo, TX - The Cold Brew















+0 -0



( 1 ) просмотров: 128